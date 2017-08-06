تعلن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عن وجود وظائف شاغره بمسمى ( حارس – مراسل مكتبي – عامل ) مع زوجته لسد احتياج مدارس البنات ومفرد لمدارس البنين وفق الموعد والشروط على الرابط المخصص لذلك أدناه والمتضمن مايلي :
شروط التقديم
1 -ان يكون سعودي الجنسية.
2-الا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية ولا يقل عن القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة.
3-ارفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفه .(عقد إجار- فاتورة كهرباء_ فاتورة مياه).
4- ان لا يقل عمر المتقدم عن (35) عاما لمدارس البنات ولا عن (25) عام لمدارس البنين.
5- أن يكون محصن(متزوج) لمدارس تعليم البنات.
6- اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.
7- أن يكون المتقدم من قوائم الانتظار في برنامج الخدمة المدنية (ساعد) مع ارفاق ما يثبت .
8-الا يكون متقاعد من وظيفه حكومية أو تأمينات اجتماعيه.
9- ان يكون لائق طبياً .
ملاحظه هامه:
تأمل الإدارة من المتقدمين الاكتفاء بالتقديم عن طريق رابط التقديم والذى سيتاح اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ١٦-١١-١٤٣٨هـ الساعة الثالثة ظهراً حتى نهاية دوام يوم الخميس ١٨-١١-١٤٣٨هـ ولا يلزم مراجعة الإدارة.
وسيتم إبلاغ المتقدم برساله نصيه على ما تم حيال طلبه و يتم استبعاد الطلبات التي لا تنطبق عليها الشروط وتعتبر جميع الطلبات السابقه الورقية والإلكترونية لاغية .
الرابط التالي
mkapps.net/em