في ليلة تعطرت بشذى الأخوة والمحبة والتواصل وفي أجواء تملؤها السعادة والفرح والسرور احتفل المشرف التربوي بتعليم منطقة مكة المكرمة الأستاذ/إدريس محمد عمر بزواج نجله المهندس / عامر في قاعة تاج المدينة بالمدينة المنورة مساء يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٨/١١/١٠ .
حضر الحفل كوكبة من رموز التعليم من مكة المكرمة ومختلف مناطق المملكة ، وعدد من رجال الفكر والمال ، وجمع من الأهل والأقارب والأصدقاء والمحبين .
وقد عبرا العريس ووالده عن شكرهما وتقديرهما لكل من شاركهما الفرحة ، داعين المولى عز وجل أن يديم الأفراح على الجميع .
( أسرة صحيفة التعليم ) تهنئ وتبارك للعريس ( المهندس / عامر إدريس ) وتتمنى له حياة زوجية سعيدة بإذن الله .
“الأستاذ / إدريس” يحتفل بزواج نجله المهندس عامر بالمدينة المنورة .
“الأستاذ / إدريس” يحتفل بزواج نجله المهندس عامر بالمدينة المنورة .
مكة المكرمة - صالح السلمي
في ليلة تعطرت بشذى الأخوة والمحبة والتواصل وفي أجواء تملؤها السعادة والفرح والسرور احتفل المشرف التربوي بتعليم منطقة مكة المكرمة الأستاذ/إدريس محمد عمر بزواج نجله المهندس / عامر في قاعة تاج المدينة بالمدينة المنورة مساء يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٨/١١/١٠ .
في ليلة تعطرت بشذى الأخوة والمحبة والتواصل وفي أجواء تملؤها السعادة والفرح والسرور احتفل المشرف التربوي بتعليم منطقة مكة المكرمة الأستاذ/إدريس محمد عمر بزواج نجله المهندس / عامر في قاعة تاج المدينة بالمدينة المنورة مساء يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٨/١١/١٠ .
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