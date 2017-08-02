قام نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي مساء الإثنين بجولة تفقدية لمقر الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بقطاع الفطيحة ببيش والتي تحضى برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ حيث شملت الجولة زيارة المركز الرئيس للحملة ومركز السادة .
وأوضح معالي نائب وزير التعليم في كلمته أن وزارة التعليم ما زالت مستمرة في سعيها الحثيث للقضاء على الأمية وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والتي وضعت على عاتقها تقديم كل ما يخدم هذا الوطن وأبنائه.
فيما أكد المشرف العام على الحملة الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس أن هذه الحملة الصيفية والتي تنفذها وزارة التعليم في عدد من مناطق المملكة ومحافظاتها جندت لها كل الطاقات والإمكانات لتحقيق الهدف المنشود مشيداً بالهيئة التعليمية والإدارية التي اختيرت بعناية من خلال( 26 ) مركزاً للبنين و البنات.
وبين الدكتور سعود بن حمود البدر مدير عام تعليم الكبار في الوزارة أنه تم توزيع المراكز جغرافيا حسب مقرات سكن المستهدفين من الحملة ممن لم يحظوا بالتعليم في بداية حياتهم، حيث انطلقت الحملة في الرابع من شوال لعام 1438 وقد تم تشكيل مجموعة من اللجان والمشرفين المباشرين للإشراف وإدارة هذه المراكز خلال فترة العمل الأسبوعي بالمركز من يوم الأحد إلى الخميس ، إذ يجري تأمين وسائل النقل للدارسين والدارسات وتوزيع المساعدات المادية والعينية لهم وتقديم برامج الرعاية الأسرية والبرامج الترفيهية والتوعوية لهم
نائب وزير التعليم يزور الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بقطاع الفطيحة ببيش
صحيفة التعليم الالكترونية : جازان
قام نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي مساء الإثنين بجولة تفقدية لمقر الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بقطاع الفطيحة ببيش والتي تحضى برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ حيث شملت الجولة زيارة المركز الرئيس للحملة ومركز السادة .
قام نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي مساء الإثنين بجولة تفقدية لمقر الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بقطاع الفطيحة ببيش والتي تحضى برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ حيث شملت الجولة زيارة المركز الرئيس للحملة ومركز السادة .
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