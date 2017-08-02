وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} .
انتقل إلى رحمة الله تعالى معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالعزيز بن سعود العنزي أثر مرض عضال ألم به ، سائلين الله المولى ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .
طاقم التحرير بصحيفة “ التعليم الإلكترونية ” تتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد سائلين الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلون .
معالي مدير جامعة تبوك الدكتور سعود العنزي في ذمة الله
معالي مدير جامعة تبوك الدكتور سعود العنزي في ذمة الله
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} .
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} .
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