دشن مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة الأستاذ / ناصر بن عبدالله العبدالكريم أنشطة وفعاليات نادي الحي بمدرسة سعد بن سهيل الأنصار المتوسطة بمركز اليتمة التابع لمحافظة وادي الفرع ، بحضور المساعد للشؤون التعليمية الدكتور خالد بن عبدالعزيز الوسيدي ومدير مكتب التعليم بمحافظة وادي الفرع الأستاذ / حامد العمري ومدير إدارة النشاط الأستاذ / عبدالله الزهراني ورئيس مركز اليتمة الأستاذ / سلطان أبو ربعة ورئيس مركز أبو ضباع الأستاذ / سعد السهلي ومدير فرع جمعية البر الخيرية باليتمة الأستاذ / عبدالله السهلي ، وعدد من شيوخ القبائل وأعيان المحافظة وقيادات التعليم وأولياء الأمور . وقام مدير عام التعليم فور وصوله إلى مقر النادي بقص الشريط إيذاناً بانطلاقة أنشطة النادي ، ثم تجول ومرافقوه في أرجاء النادي مستمعاً لشرح مفصلاً عن أبرز البرامج والأنشطة والفعاليات المنفذة بالنادي من مدير النادي الأستاذ / مصعب المخلفي ، بعد ذلك ارتجل المدير العام كلمة قدم فيها شكره لمدير النادي ومنسوبيه على جهودهم مع ابنائهم الطلاب موضحاً أن هذا النادي يأتي ضمن منظومة المناشط الطلابية ( للبنين والبنات ) التي تحرص وزارة التعليم على تنفيذها بهدف استثمار اوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة واكساب الطلاب والطالبات مهارات ومعارف تربوية وتعليمية ، وتنمي لديهم الانتماء لوطننا الغالي وقادته مع توطيد اللحمة الوطنية ، لافتاً إلى منطقة المدينة المنورة تحتضن ” 22 ” نادياً للحي ( للبنين – والبنات ) وموزعة توزيعاً جغرافياً مناسباً على مختلف الأحياء والمحافظات ، بما يضمن تحقيقها للأهداف التربوية المنشودة ، وفي ختام الحفل كرم مدير عام التعليم عدداً من منسوبي النادي والطلاب و من الداعمين وشركاء النجاح .
مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة يدشن أنشطة وفعاليات نادي الحي بمركز اليتمة
مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة يدشن أنشطة وفعاليات نادي الحي بمركز اليتمة
صحيفة التعليم الإلكترونية - المدينة المنورة : منصور البلادي
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