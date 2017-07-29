اختتمت في منطقة تبوك فعاليات برنامج ” سفراء العزم ” وقد استمرت مناشط البرنامج أسبوعاً استضاف فيه تعليم تبوك أبناء وبنات شهداء الواجب “سفراء العزم” من تعليم صبيا.ةوأكد مدير إدارة التوجيه والإرشاد للطلاب بتعليم تبوك د. يحي العطوي على أن المبادرة التي تدعمها وترعاها وزارة التعليم انطلقت من رؤية وطنية لتكون شاملة لمعاني اللحمة الوطنية ، وتنمية المهارات الشخصية والاجتماعية.
وأوضح العطوي في ختام البرنامج أن المبادرة تهدف لتعزيز قيم الوطن، ونشر جهود الجنود المرابطين على الحد الجنوبي،
وكانت إدارة تعليم تبوك قد نظمت خلال هذا الأسبوع برنامجًا متكاملاً لطلاب وطالبات تعليم صبيا “سفراء العزم” تضمن زيارات صباحية ومسائية لجهات عدة وجولات في أندية الحي والأندية الموسمية والتعرف على المعالم الزراعية والسياحية والحضارية التي تحفل بها منطقة تبوك .
يذكر أن برنامج “سفراء العزم” يأتي في مرحلته الثالثة لتمكين رواده من طلاب وطالبات الحد الجنوبي من نقل مشاعرهم وتجاربهم في معايشتهم لأحداث عاصفة الحزم وإعادة الامل ضمن أهداف البرنامج الصيفي “إجازتي” والذي تم تنفيذه في تبوك وعدد من الإدارات التعليمية استكمالا لبرنامج المرحلة الأولى “سفراء الحزم” وبرنامج المرحلة الثانية “إعادة الأمل”.
اختتام فعاليات برنامج ( سفراء العزم ) بتعليم تبوك
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
اختتمت في منطقة تبوك فعاليات برنامج ” سفراء العزم ” وقد استمرت مناشط البرنامج أسبوعاً استضاف فيه تعليم تبوك أبناء وبنات شهداء الواجب “سفراء العزم” من تعليم صبيا.ةوأكد مدير إدارة التوجيه والإرشاد للطلاب بتعليم تبوك د. يحي العطوي على أن المبادرة التي تدعمها وترعاها وزارة التعليم انطلقت من رؤية وطنية لتكون شاملة لمعاني اللحمة الوطنية ، وتنمية المهارات الشخصية والاجتماعية.
اختتمت في منطقة تبوك فعاليات برنامج ” سفراء العزم ” وقد استمرت مناشط البرنامج أسبوعاً استضاف فيه تعليم تبوك أبناء وبنات شهداء الواجب “سفراء العزم” من تعليم صبيا.ةوأكد مدير إدارة التوجيه والإرشاد للطلاب بتعليم تبوك د. يحي العطوي على أن المبادرة التي تدعمها وترعاها وزارة التعليم انطلقت من رؤية وطنية لتكون شاملة لمعاني اللحمة الوطنية ، وتنمية المهارات الشخصية والاجتماعية.
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