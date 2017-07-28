التقى قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء ركن ظافر الشهري، في مكتبه بضيوف إدارة تعليم تبوك طلاب تعليم محافظة صبيا من «سفراء العزم»، ومشرف الوفد المرافق علي حزيمي. ورحب اللواء الشهري، بالطلاب أبناء شهداء الواجب «سفراء العزم» معرباً عن اعتزاز الوطن بأبنائه من شهداء الواجب الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن دينهم ووطنهم سائلاً الله لهم الرحمة والمغفرة، ودعا الله عز وجل بالنصر والتمكين لجنودنا البواسل المرابطين على الثغور.ونوه قائد المنطقة الشمالية الغربية ببرنامج «سفراء العزم» الذي تتبناه وزارة التعليم في الإدارات التعليمية في المملكة وفاءً وعرفاناً لشهداء الواجب، وتكريمًا لأبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات.
من جهة أخرى نظمت أندية مدارس الحي والأندية الموسمية بمنطقة تبوك حفل استقبال لطلاب تعليم صبيا «سفراء العزم» في نادي الحي بمدرسة عمورية الابتدائية، بتبوك بحضور مدير إدارة نشاط الطلاب وممثل أندية الحي في المنطقة د. عبدالله الحارثي.
قائد المنطقة الشمالية الغربية يستقبل ” سفراء العزم “
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
التقى قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء ركن ظافر الشهري، في مكتبه بضيوف إدارة تعليم تبوك طلاب تعليم محافظة صبيا من «سفراء العزم»، ومشرف الوفد المرافق علي حزيمي. ورحب اللواء الشهري، بالطلاب أبناء شهداء الواجب «سفراء العزم» معرباً عن اعتزاز الوطن بأبنائه من شهداء الواجب الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن دينهم ووطنهم سائلاً الله لهم الرحمة والمغفرة، ودعا الله عز وجل بالنصر والتمكين لجنودنا البواسل المرابطين على الثغور.ونوه قائد المنطقة الشمالية الغربية ببرنامج «سفراء العزم» الذي تتبناه وزارة التعليم في الإدارات التعليمية في المملكة وفاءً وعرفاناً لشهداء الواجب، وتكريمًا لأبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات.
التقى قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء ركن ظافر الشهري، في مكتبه بضيوف إدارة تعليم تبوك طلاب تعليم محافظة صبيا من «سفراء العزم»، ومشرف الوفد المرافق علي حزيمي. ورحب اللواء الشهري، بالطلاب أبناء شهداء الواجب «سفراء العزم» معرباً عن اعتزاز الوطن بأبنائه من شهداء الواجب الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن دينهم ووطنهم سائلاً الله لهم الرحمة والمغفرة، ودعا الله عز وجل بالنصر والتمكين لجنودنا البواسل المرابطين على الثغور.ونوه قائد المنطقة الشمالية الغربية ببرنامج «سفراء العزم» الذي تتبناه وزارة التعليم في الإدارات التعليمية في المملكة وفاءً وعرفاناً لشهداء الواجب، وتكريمًا لأبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات.
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