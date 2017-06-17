وجه معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة الدكتور أحمد العيسى بفتح المجال أمام المعلمات في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها للتقديم على مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات اللواتي يعملن خارج النطاق العمراني الحضري الذي يسكن فيه، وعدم الاقتصار على المعلمات في المناطق النائية والوعرة جاء ذلك خلال اجتماع معاليه الدوري مؤخرًا بالإدارة التنفيذية لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بمقر الوزارة لمناقشة المراحل التنفيذية التي وصل إليها مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات في المناطق البعيدة والوعرة. وشدد معاليه خلال الاجتماع على أهمية أن يوفر هذا المشروع خدمة آمنة وملتزمة بأعلى معايير الأمن والسلامة سواء للحافلات أو السائقين المؤهلين والمدربين وذلك لإيصال المعلمات اللواتي ينتقلن إلى مدن ومحافظات وقرى وهجر خارج النطاق العمراني الحضري الذي يسكن فيه، ليكون هذا المشروع أحد الأدوات المتاحة للوزارة لتمكين المعلمات وتيسير السبل أمامهن لأداء رسالتهن السامية في الميدان التعليمي، ولما له من انعكاسات إيجابية عليهن وعلى أسرهن وعلى العملية التعليمية بشكل عام. من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي الدكتور سامي بن عبدالله الدبيخي إلى أن الشركة وبناء على توجيهات معالي وزير التعليم أعادت فتح التسجيل في الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للشركة لتمكين المعلمات في مختلف مناطق المملكة من التسجيل، شريطة أن تكون المعلمة تعمل في منطقة خارج النطاق العمراني الحضري الذي تسكن فيه، وتضطر لقطع مسافة تتراوح بين 150 – 250 كيلو متراً يومياً. وأكد الدبيخي أن فتح المجال أمام المعلمات في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها جاء نظرًا لضعف الإقبال من قبل المعلمات في المناطق النائية والوعرة على التسجيل في المشروع، حيث تم إطلاق البوابة للتسجيل منذ شهر مارس الماضي واستمرت في استقبال الطلبات لمدة شهرين إلا أن عدد طلبات التسجيل من المعلمات ضمن الفئة المستهدفة لم يتجاوز (188) طلبًا فقط، رغم إطلاق حملة واسعة استهدفت في مرحلتها الأولى المعلمات في المدارس المشمولة بالخدمة وعددها (1950) مدرسة يعمل فيها أكثر من 22 ألف معلمة، وذلك من خلال مخاطبة إدارات التعليم لإشعار المعلمات في المدارس المشمولة بالخدمة، تلاها حملة عبر مختلف الوسائل الإعلامية ومنها الصحف الورقية والإلكترونية والتلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي حيث تجاوز عدد مشاهدة منتجات هذه الحملة 10 ملايين مشاهدة، إضافة إلى إرسال رسائل نصية إلى أكثر من 200 ألف معلمة، مبينًا أن اقتصاديات التشغيل لا تمكن الشركة من تقديم خدمة مميزة لهذا العدد القليل والمنتشر بمناطق المملكة ومحافظاتها، مما تطلب توسيع دائرة المعلمات المستفيدات من الخدمة.
” وزير التعليم ” يوجه بإتاحة التقديم على مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات في مختلف مناطق المملكة
يستفيذ منه اللواتي يعملن خارج النطاق العمراني الحضري الذي يسكن فيه
” وزير التعليم ” يوجه بإتاحة التقديم على مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات في مختلف مناطق المملكة
صحيفة التعليم الالكترونية : الرياض - متابعات
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التعليقات 4
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المعلمة المغتربه
19/06/2017 في 12:35 ص[3] رابط التعليق
حسبي الله عليكم ياوزاره التعليم …….
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المعلمة المغتربه
19/06/2017 في 12:38 ص[3] رابط التعليق
اعمل حركه النقل صح بعدين تكلم عن المواصلات يعني أنك توصلت لحل لا..كفايه حوادث وغربه حسبي الله ونعم الوكيل.
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المعلمة المغتربه
19/06/2017 في 12:40 ص[3] رابط التعليق
صون المرأه بنقلها جانب بيتها واعمل حركه الحاقيه أكثر من 10سنين ولم ننقل هل هذا يعقل….
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المعلمة المغتربه
21/06/2017 في 7:06 ص[3] رابط التعليق
حسبي الله على من ضيع الامانه. ..مغترباات إلى متى ؟؟؟؟؟؟؟؟ لاادري متى الحل للنقل الخارجي للمعلمات !
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