وجه نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي تعليماته لكافة الإدارات التعليمية بمختلف مناطق المملكة والتي تؤكد على تنفيذ برامج تنشيطية في التطوير المهني للمعلمين خلال أسبوع التهيئة قبل عودة الطلاب والطالبات للمدارس وفق التعليمات المحددة مشددا على تشكيل لجنة إشرافية لوضع الخطط اللازمة ورفع التقرير الختامي للمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي وقد أشار نائب وزير التعليم أن ذلك جاء بناء على خطاب معالي رئيس الديوان الملكي بشأن الموافقة على تعديل بدء الدراسة للعام الدراسي القادم 1438 /1439 للطلاب والطالبات الواردة في قرار مجلس الوزراء ليكون يوم الأحد 1438/12/26 وبناء على التعميم المتضمن عودة الهيئتين التعليمية والإدارية في جميع مراحل التعليم العام يوم الأحد 1438/12/19 ولأهمية الإعداد الجيد لبداية العام الدراسي الجديد من خلال تهيئة الهيئة التعليمية للقيام بمهامها يتم تنفيذ البرامج التنشيطية المحددة.
نائب وزير التعليم العاصمي يوجه بتنفيذ برامج مهنية للمعلمين قبل بدء العام الدراسي الجديد
نائب وزير التعليم العاصمي يوجه بتنفيذ برامج مهنية للمعلمين قبل بدء العام الدراسي الجديد
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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التعليقات 2
المعلمة المغتربه
05/06/2017 في 9:15 م[3] رابط التعليق
حسبي الله ونعم الوكيل اعمل النقل الخارجي صح كي المعلم والمعلمه يمكنهم من العطاء أكثر .. كيف تريدون منا الأعداد الجيد وانتم ياوزاره التعليم لم تعملو جيدا لحركة النقل الخارجي ..لا أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الشهر الفضيل.
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المعلمة المغتربه
19/06/2017 في 12:31 ص[3] رابط التعليق
حسبي الله على الظلم ياوزاره التعليم اعملوا بأمانه وإخلاص وانقلونا لو بحركة الحافيه والله انكم ضيعتو الامانه للأسف ….ولكن مالنا غير رب ندعي في هذا الشهر الفضيل …حسبنا الله ونعم الوكيل
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