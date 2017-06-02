أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أن مرحلة التظلم من حركة النقل الخارجي أغلقت اليوم الخميس الساعة الثالثة عصرًا بعد استقبال طلبات التظلم والملاحظات عبر النظام الإلكتروني (نور) وإدارة علاقات المعلمين بالوزارة ومراجعتها وتعديل من تبين وجود ملاحظة تستدعي التعديل لطلبه ومعالجته من خلال لجنة التظلمات.
وأضاف العصيمي أن معظم الملاحظات والتظلمات التي وردت تتعلق بعدم النقل، أو بتغير في أرقام الانتظار على مراحل النقل، وبمن أمضى أكثر من عشرين سنة ولَم يُنقَل، وبطلبات لم الشمل وعدم النقل لبعض التخصصات، وبرغبات في العدول عن الحركة بعد إعلانها.
وبين أنه تمت دراسة معظم تلك الملاحظات والتظلمات من اللجنة المختصة بهذا الشأن، لافتًا إلى أن أسباب عدم النقل ترجع إلى عدم وجود احتياج في القطاع، أو لكون المعلم مسبوقًا من زملائه في التخصص والمؤهل ومن له أولوية على المرحلة.
وأضاف أنه تبين كذلك أن تغير أرقام الانتظار بالزيادة أو النقص بين المعلمين المتساوين في التخصص والمؤهل وأولوية المرحلة؛ يعود إلى تغير في بعض المؤثرات، ومنها درجة الأداء الوظيفي،ـ أو الغياب بدون عذر أو بعذر، وكذلك حصول المعلم على درجات القيادة المدرسية، وأيضًا درجات جائزة التميز، إضافة إلى دخول المعلمين الذين بلغت خدمتهم عشرين سنة فأكثر ضمن حالات الانتظار، بالإضافة إلى تحديث البيانات التي لها تأثير على عناصر المفاضلة.
وأضاف العصيمي أن الملاحظات المرصودة لم تؤثر على صحة بيانات الحركة وسلامة إجراءاتها، ومن ثم لن تكون هناك أي حركة إلحاقية، وستنهي الوزارة مراجعة كافة التظلمات والاعتراضات في غضون الأسبوعين القادمين.
التعليقات 3
ناصر
02/06/2017 في 7:37 ص[3] رابط التعليق
طيب انا مسحوب مني درجة اخذتها في المستوي الثاني وعند نقلى للخامس سحبت الدرجة الدرجة حصلت عليها عند اخذي دوره اداره مدرسية ترم كامل من له احقيه بسحب درجتي حسبي الله ونعم الوكيل أمل النظر في هذا التظلم
(0)
(0)
المعلمة المغتربه
05/06/2017 في 9:24 م[3] رابط التعليق
اي والله حسبي الله ونعم الوكيل يااخي ناصر والله هالوزاراه التعليم ظلم ×ظلم لأقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل ..اتقي الله في المعلمين والمعلمات باوزير التعليم..
(0)
(0)
المعلمة المغتربه
05/06/2017 في 9:26 م[3] رابط التعليق
أتمنى أن تكون هناك حركه الحاقيه وان يتم النقل للجميع….
(0)
(0)