اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ،مدارس الفصل الصيفي لهذا العام ، تضمنت أربع ثانويات للبنين والبنات بأبها وخميس ومشيط , وهي “ثانوية الفهد بنين , والثانوية الأولى للبنات , وثانوية الملك خالد بخميس مشيط بنين , والثانوية الخامسة للبنات” .
وأوضح مدير إدارة التخطيط والتطوير بتعليم المنطقة الأستاذ اسماعيل الجوني، أن اعتماد الفصل الصيفي يأتي لمعالجة حالات التعثر , ومنع تراكم المواد الدراسية على الطلاب، وتقليص الهدر والفاقد التعليمي , مؤكدا أنه على المدارس الثانوية حصر رغبات الطلاب المتعثرين والراغبين في الالتحاق بالفصل الصيفي , للنظام الفصلي ونظام المقررات ، وتسجيل المواد التي يرغبون دراستها على الروابط التالية :
التعليقات 1
الشهراني
18/06/2017 في 11:35 ص[3] رابط التعليق
متى يفتح الفصل الصيفي
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