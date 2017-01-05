سأتحدث في هذه السطور عن مميزات مترجمي لغة الإشارة , ذاكراً بعض المميزات التي قد تخفى على الكثيرين, إن لمهنة الترجمة الإشارية أثر جداً كبير وإيجابي على كل فرد يمارس الترجمة الإشارية , (( باستمرار)) وبشرط أن تكون ترجمته واضحة ومقبولة لدى الأشخاص الصم , إذ إن مترجمي لغة الإشارة من خلال ترجمتهم المستمرة والمتواصلة للأشخاص الصم يمتلكون ثقافة جداً عالية في شتى المجالات ، نظراً لكونهم يقومون بخدمة الترجمة في العديد من المواقف وفي مواضيع مختلفة في الحياة ، ذلك له أثر جداً كبير على خلق ثقافة كبيرة من العلوم والمعارف والمعلومات للمترجم ، وترى أن مترجمي لغة الإشارة من الضروري له أن يحفظ الكثير من المصطلحات الإشارية ومن ثم استحضارها بشكل جداً سريع ومباشر أثناء مزاولته لمهام الترجمة , وهذه العملية ليست بالأمر السهل أن تحفظ ثم تحتاج إلى استحضار كل ما حفظته من إشارات بأجزاء من الثانية هذه عملية عقلية معقده وهذا هو الشيء الذي قد ميز مترجمي لغة الإشارة إذ ذلك له دور جداً كبير وإيجابي للعقل ، وهناك العديد من الدراسات التي تثبت بأن التحدث بلغة ثانية ذلك عامل مفيد للعقل ، فقد أظهرت الدراسات أن التحدث بأكثر من اللغة الأصلية هو وسيلة رائعة لتدريب العقل وإبقائه في حالة انتباه مستمرة ، فقد بينت دراسة أجريت في العام 2004 أن أولئك الذين يتحدثون أكثر من لغة لديهم معدلات أعلى في مستويات
الإدراك ، وكانوا أكثر مهارة في حل المشكلات والتخطيط للمهام الأخرى التي تتطلب مهارات عقلية , حقيقة إن الأشخاص الذين يتقنون لغتين على الأقل عادة ما يكونون مجبرين على التنقل بين اللغات ذلك يعتبر بمثابة تدريب شامل للدماغ ، مما يجعلهم أسرع في التفكير وأفضل في القيام بمهام متعددة في نفس الوقت وأكثر ذكاءً ،ووجود لغة ثانية ذلك سيجعل لك
وسيسهل عليك خلق المزيد من فرص العمل الأخرى فغالباً الأشخاص الذين يمتلكون أكثر من لغة نرى
بأن اللغة الثانية ساهمت لصاحبها في جني دخل إضافي بديل عن دخله في العمل الأساسي ، ذلك فتح لهم آفاق عمل جديدة ودخل مالي بديل ، كما أن التحدث بلغة ثانية ذلك سيحميك من الشيخوخة حسب الدراسة التي أجرتها جامعة كاليفورنيا في العام 2012 ، وأيضاً امتلاكك للغة ثانية ذلك سيحسِّن من
ذاكرتك لأن تعلم لغة أخرى يحتاج إلى ذاكرة قوية، فقد أظهرت الدراسات أن من يتقنون لغتين، عندما يمنحون مهام
تخص الذاكرة، فإنهم دومًا مايحققون نتائج أعلى عن أولئك الذين يتحدثون لغة واحدة ، فهنيئاً لكل شخص يقوم بمهام الترجمة الإشارية للصم ، حقيقة مهنة الترجمة الإشارية هي مهنة جداً رائعة فقد جمعت بين خيري الدنيا والأخرة لكل شخص عمل وأخلص النية لله بخدمة إخوانه وأحبابه الأشخاص الصم ، وختاماً أقول أن لغة الإشارة جداً سهلة وتعلمها أمر ممتع , بشرط أن تجعل لهذا العالم مكاناً بقلبك وتخلص النية لله وتصبر وتخالط الأشخاص الصم بعد ذلك ستكون قد امتلكت لغة جديدة بحياتك وستكتشف عالم الصم البهي الرائع , هي دعوة للجميع بأن يتعلموا هذه اللغة , فلغة الإشارة هي للأذكياء فقط .
التعليقات 5
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الندي
05/01/2017 في 12:13 م[3] رابط التعليق
ابدعت ا. عبدالله وأجدت مقال مثري من أنامل دائماً ما تخط الإبداع.
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(2)
مترجمة لغة اشارة
05/01/2017 في 2:44 م[3] رابط التعليق
الله يجزاك خير كلام جدا رائع وواقعي
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(2)
محمد غ
06/01/2017 في 1:44 م[3] رابط التعليق
مقال رائع ومبدع: وشكراً لك على اهتمامك لهذه الفئة.
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(2)
خالد الذكير
20/10/2017 في 2:54 م[3] رابط التعليق
كلام جميل ورائع ومفيد وبلغة سهلة .
بارك الله فيك أخي عبدالله .
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علي الرياني
20/10/2017 في 7:34 م[3] رابط التعليق
مقال استحضرت فيه ذاكرتي لاول مره تعلمت فيها لغة الإشارة وبين انتباهي سابقاً وحالياً وثقافتي ايضاً
يمثلني هذا المقال بكل ما فيه
شكراً استاذ عبدالله على ابداعك
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