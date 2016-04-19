عندما وضعت الجهة المسؤولة عن برنامج أندية الحي رؤيتها (أندية مدارس حي جاذبة لمجتمع واعد) كانت ترمي إلى مخرجات نموذجية ترتقي بالمجتمع وتقوي من أواصره وتحدد الملامح التي يجب أن يكون عليه ذلك المجتمع، وتترسخ كل المفاهيم بعنوان الرسالة المعتمدة والتي ترتكز على أن بناء الشخصية، وصقل الموهبة، تعزيز القيم داخل مدارس حي نموذجية لتستهدف أفراد المجتمع كافة وتحقق غاياتهم من خلال برامجها التي تقدمها لهم وتوفير المناخ المناسب لقضاء أوقات مفيدة ولها قيمتها بكل الجوانب التي يطمح لها أفراد المجتمع، فهي تعمل طوال أيام الأسبوع من الأحد وحتى الخميس ولمدة خمس ساعات يوميا، وهي فرصة سانحة للتفاعل وإثبات مثالية المجتمع من خلال التعامل مع هذه الأندية بوعي وفكر راقيين يستحق على ضوئه الاستمرار والتطوير.
وبعد أن كانت رواتب العاملين في أندية الحي للمدراء والمشرفين 4300 ريال فقد صدر اليوم الدليل التنظيمي الجديد لأندية مدارس الحي برواتب للمشرفين 3240 ريال بينما سيكون راتب الإداري 2160 ريال
وكانت مقابل عمل خمسة أيام في الإسبوع بينما أصبحت الآن بعد التعديل الجديد أربعة أيام من الأحد للأربعاء بمعدل 4 ساعات يومياً
جميع التفاصيل الخاصة بالدليل التنظيمي الجديد لمدارس أندية الحي على هذا الرابط
الدليل التنظيمي الجديد لمدارس أندية الحي اضغط هنا
التعليقات 2
Alhajees
26/04/2016 في 12:28 م[3] رابط التعليق
اسهل شي اصدار قرارت جديدة لكن من الصعب تسليم المكافآت المستحقة على الشركة
لو انها تسلم المكآفات كان تشوف ابداعات
لكن شفنا التعب النفسي
والشركة ما قصرت دعمتنا بالتعب النفسي عشان تفاجئنا بإيداع شهر تسكيته
لو اجلس اكتب ما راح اخلص
لكن الدعوات شغاله من الجميع بدون توقف
حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى
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وجدان الشريف
30/11/2017 في 8:22 م[3] رابط التعليق
هل الإشتراك في نادي الحي يلحقه اي مبلغ مادي من قبل المشاركين بغرض الإلتحاق والقبول به ؟ وذا كان الأمر خلاف ذالك فمن هي الجهه المسؤوله لإبطال هذا النوع من الفساد ؟
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