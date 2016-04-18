✅مميزات التطبيق وخصائصه:
? تطبيق يساعد المعلمين على إدارة الصف وبالذات أثناء التغذية الراجعة.
?يسمح للجميع بالإجابة على السؤال في وقت واحد.
?الحصول على تقييم الإجابات للجميع في ثوان.
?إمكانية عرض النتائج للطلاب.
?التطبيق متوفر على الأجهزة الذكية في متجر جوجل ، واب ستور .
? شرح البرنامج :
?الجزء الأول :
?الجزء الثاني :
التعليقات 3
خولة ياسين
08/01/2017 في 7:49 ص[3] رابط التعليق
اود استخدام التطبيق
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ضياء
10/02/2017 في 12:01 م[3] رابط التعليق
برنامج رائع يتوافق مع روح العصر ومتطلبات الجيل الحالي ،،، تم استخدام البرنامج بنجاح وجاري التحضير لتدريب شريحة من المعلمات بمدرستنا لاستخدامه في حصصهن ،، طالباتي استمتعن بالعمل بالبرنامج لأنه خرج بهن عن ما هو مألوف اثناء التطبيق وغلق الدرس بطريقة عادية
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منى
03/12/2017 في 9:41 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله جزاك الله خير تطبيق رائع
انا وجدت مشكلة في قراءة الباركود بعض الاحيان لا يقرأها لا اعرف ما المشكلة
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