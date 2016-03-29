عقدت مدرسة سعيد بن جبير الثانوية بالدمام بعد صلاة مغرب اليوم الثلاثاء الموافق 1437/6/20هـ الجمعية العمومية للآباء والمعلمين، وذلك بحضور جميع الكادر التعليمي وعدد كبير من أولياء أمور الطلاب، اذ يعد مجلس الاباء جسر التواصل بين المدرسة والأسرة ، ويقوم على أساس من الثقة ويعزز العلاقة بين كل منهما ويركز على أهميتها .
حيث بين قائد المدرسة أ. علي العمري ، بأن مجلس أولياء الأمور يسهم في تحسين العلاقة التربوية بين الطلاب والمدرسة، فمشاركة ولي أمر الطالب في وضع الحلول التربوية العملية في حل مشكلات أبنائهم تسهل دور إدارة المدرسة بالتعاون مع الأسرة في الاقتراب أكثر من الطلاب ، وتمنى استمرارية التعاون بين المدرسة وأولياء الأمور بالاجتماعات الشهرية والنصف دورية التي تقيمها إدارة المدرسة.
ومن جهته أكد المرشد الطلابي بالمدرسة أ. مشاري المسيب ، ان مجلس الآباء يمثل أهمية كبيرة لتفوق الطلاب وكذا إيجاد نشاط داخل الإدارة المدرسية وتعاون بين الطلاب والمدرسة وأولياء الأمور يؤدي إلى نجاح أكيد لسير العملية التعليمية بالصورة المطلوبة كما يرجو من أولياء الأمور التعاون وتضافر الجهود مع إدارة المدرسة وقبول الدعوات الموجهة لهم والمساهمة والمشاركة الفعلية في تعزيز هذا النشاط التربوي والاجتماعي الهام.
وتحدث ولي أمر الطالب نواف محمد سحاري عن أهمية دور مجلس أولياء الأمور قائلاً: إنني لا اتأخر عن دعوة المدرسة للحضور والمشاركة في مجلس الآباء لكي اعلم ماذا يدور داخل المدرسة التي يقضي بها ابني نصف يومه تقريبا ، وأكد بأنه سعيد لحضوره الاجتماع كونه يخرج بمعلومات قيمة تفيده في تحسين مستوى أداء أبنائه الطلاب تعليميا وسلوكيا .
الجدير بالذكر أن اجتماع مجلس الآباء بالمعلمين أشرف عليه المرشد الطلابي بالمدرسة أ. مشاري المسيب
وحضي بمتابعة ودعم قائد المدرسة أ. علي العمري ووكيل الشؤون التعليمية أ. محمد الشهري .
التعليقات 1
احمد الربعي
13/06/2017 في 2:56 ص[3] رابط التعليق
الله ايام حلوه والله ودي اسلم على راس كل واحد من المدرسين واولهم استاذ التوحيد
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