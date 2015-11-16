بعد تأخر صرف مكافآت العاملين بأندية الحي لأكثر من 7 أشهر ،كما أن التأخر طال الميزانيات التشغيلية التي دفعت العاملين فيها للصرف من أموالهم الخاصة حرصًا منهم لاستمرار العمل فيها ، تم إيداع راتب شهر واحد صباح اليوم في حسابات العاملين في جميع أندية الحي بستثناء الملتحقين حديثاً من أصل 7 أشهر.
وتحدث لصحيفة التعليم الإلكترونية أحد العاملين في أندية الحي فضل عدم ذكر اسمه بأن التأخر لم يكن وليد اليوم وقال من انطلاقة هذه الأندية ونحن نعاني من التأخر في صرف مستحقات العاملين والذين ضحوا بأوقات أولادهم من أجل العمل في هذه الأندية.
وذكر أحد مدارء أندية الحي بأن التأخير قد طال الميزانية التشغيلية مما يجعل العاملين فيها لا يستطيعون أن يقدموا أي برامج تخدم المجتمع.
الجدير بالذكر بأن إدارة تطوير تسعى لوضع آلية جديدة قد يتم تقليص العمل في الأندية إلى ثلاثة أيام بدلاً عن خمسة أيام بالأسبوع الواحد مع تقليص رواتب العاملين فيها.
التعليقات 14
إنتقل إلى نموذج التعليقات ↓
أم محمد
16/11/2015 في 1:12 م[3] رابط التعليق
حقيقة أن كل من شارك في العمل بأندية الحي يكون سبب من أسباب مشاركته الناحية المادية خاصة وأنهم من موظفي التعليم صباحاً فعندما يكون هذا التأخير القوي بصرف المستحقات ماذا ننتظر منهم؟!!
للمسؤلين أوجه سؤالي هذا
(0)
(0)
الريم
16/11/2015 في 2:35 م[3] رابط التعليق
تأخر صرف الرواتب سبب في انسحاب المشرفات بالنادي و حارس الأمن كما أن تأخر صرف الميزانية أداء إلى عدم تفعيل العديد من البرامج علما أن الإقبال على النادي رائع جدا فاخشا أن يكون تعثر الرواتب وتأخر الميزانية سبب في تسرب الأعضاء أيضا .
(0)
(0)
emmy
16/11/2015 في 3:48 م[3] رابط التعليق
لا ينظر الى ما يقوم به النادي من انشكة وفعاليات بعين التقدير والتكريم ولكن ينظر له بالاهمال وعدم نزول الرواتب ورغم التاخير ينزل راتب واحد ومن كثرة التاخير بتنا لا نعرف ما لنا من رواتب ومستحقات وجميعها في ذمة من اخر نزولها
(0)
(0)
دخيل العلياني
16/11/2015 في 4:53 م[3] رابط التعليق
تمخض الجمل فولد فأرا
(0)
(0)
منفذة برنامج
16/11/2015 في 7:39 م[3] رابط التعليق
بعد تأخر الرواتب كل هذه المده ينزل راتب شهر واحد فقط !
ماسبب كل هذا الإهمال لرواتب العاملين الذي ضحوا بوقتهم لخدمة المجتمع ؟
أين المسئولين عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام (أعطوا الأجير أجره ) ؟
منفذات كثيرات انسحبن بسبب هذا التأخر
(0)
(0)
اسيره الدمعه
16/11/2015 في 9:26 م[3] رابط التعليق
أن جميع العاملين في لانديه وهو تاخر الرواتب ممن يأثر هذا على نفسياتهم كل موظف وموظفه تترك منزلها واطفالها من الساعه ٤الى ٨مساء وبذل جميع الجهود ومع هذا لايحصلون على رواتبهم سنه كامله او بعد لانتظار يصرف لهم رتب شهر واحد نطلب من المسولين النظر في الموضوع وجزاكم الله الف خير
(0)
(0)
زوزو
16/11/2015 في 9:38 م[3] رابط التعليق
صراحه اسال نفسي مدام مو قد الشي ليه يسووه مشروع الانديه معروف انه محتاج ميزانيه وتخطيط مسبق واحنا متركنا بيوتنا وراحت العصريه الا عشان هالراتب ودابم متاخر ولاتقدر تعتمد عليه صراحه كم مره اكلم المديره بسحب من النادي وتقولي استني
(0)
(0)
خلود
16/11/2015 في 11:16 م[3] رابط التعليق
مامفهوم التطوير لديكم ياشركة تطوير ؟؟
مكافئات متأخره .. اجازات قليله .. رقابه مستمره .. ومازال المشرفين يعملون بكل عطاء يدفعهم فقط دعوة أم وفرحة طفل وتفاعل الفتيات .. متأملين بنزول مكافأتهم وحقوقهم هذه الأيام لتكون دفعه لهم للعطاء المستمر ،، ليتفاجأو هذا الصباح بمكافأه واحده فقط !! خيبة أمل كبيرة وإحباط شديد .. حسبي الله وكفى !!
(0)
(0)
مشرف أنشطة
18/11/2015 في 12:43 م[3] رابط التعليق
يسعد مساؤكم
للأسف الميزانيات مرصودة مسبقا ، كنا نتساءل لما لا تنزل المكافآت بانتظام شهري ، والآن أمسينا نتساءل هل توقفت المكافآت ، هل القائمين على المشروع نسونا أم تعمدوا نسياننا لأمور أخرى.
أرجو أن يضعوا في الاعتبار المجهود المبذولة سواء الجسدية أو الزمنية
مركز بشكل يومي ولساعات طويلة لكن المقابل نكران وتأخر بلا مبرر للمكافآت
(0)
(0)
Alhajees
25/04/2016 في 3:21 ص[3] رابط التعليق
شركة التطوير هي توزع صدقة بعد كل سبعة اشهر
تودع حق شهر واحد
حرام خلوه مع اخوانه يتربى معاهم
قفلوها شركة التحطيم ما صارت
وين التطوير هذا
ارحموا من في الارض يرحمكم من السماء
لو المسؤول عن شركة التطوير مفلس والله ما تتأخر المكافآت
لكن اكتفي بقول حسبي الله ونعم الوكيل وكفى
(0)
(0)
Alhajees
25/04/2016 في 4:21 ص[3] رابط التعليق
يا شركة التطططططووووويررر
ابرؤووو الذمة ان اردتم التطوير
فهذا ظلم وانتم تعلمون انه ظلم
ولكن الله ما يرضى بالظلم. يمهل ولا يهمل
فكم شخص ظلمتوه بعدم صرف مكافآته
لو شركة التطوير ظهر عليها تطوير اصلا ما كان تطرقتم لمشروع التقليص المفروض يكون فيه زياده في الاعداد وتحفيز العاملين في الانديه
ولكن لو انها شمس ☀ كانت امس
(0)
(0)
لولو
02/05/2016 في 11:31 م[3] رابط التعليق
حسبي الله ونعم الوكيل بعد كل هالتأخير شهر بس?
(0)
(0)
لولو
28/05/2016 في 6:30 م[3] رابط التعليق
شهر من هذا أشهر ظلم
(0)
(0)
Meme
01/11/2017 في 12:36 ص[3] رابط التعليق
انتم يااعضا النادي والمشرفين والمسؤولين تشتكون من عدم نزول رواتب وانتم على رأس العمل صباحا ماذا تقولون عن المتطوعين والمتطوعات جامعيات وعاطلات ماذا تقولون عنا؟؟؟؟؟؟؟ اتمنى الجهه المسؤوله عن النوادي توظيف المرتادات وتثبيتهم بدلا عن معلمين الصباح احنا في حاجه أكثر من هؤلاء الأعضاء.. ولكم جزيل الشكر..
(0)
(0)