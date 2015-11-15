صدر للكاتب عبد الله الأكرمي المشرف التربوي بتعليم النماص كتابا جديدا بعنوان ( كيف نرتقي بأنفسنا ونسهم في نهضة أمتنا؟ ) و يحوي الكتاب أكثر من اربعين عنوانا تتحدث في مجملها عن سبل تطوير ذواتنا وتحسين معيشتنا على الصعيد الشخصي والذي سيسهم بدوره في النهوض بالمجتمع والارتقاء به بإذن الله ، والكتاب من القطع المتوسط(٢٤×١٧) ويقع في نحو ٢٢٠ صفحة ويوجد الكتاب حالياً بالمكتبات .
إصدار كتاب ( كيف نرتقي بأنفسنا ) للأكرمي
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التعليقات 1
فاطمة سعيد
24/11/2017 في 7:30 م[3] رابط التعليق
نوع الكتاب ؟
ودار النشر؟
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