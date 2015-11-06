أقامت روضة البراء النوذجية بجدة صباح اليوم الخميس برحلة إلى مركز هايبر بندة للتسويق الغذائي الواقع بحي السامر ذلك ضمن إحدى البرنامج التي تنفذها الروضة والذي يهدف إلى توعية الأطفال بالغذاء الصحي المناسب والمفيد .
حيث قامت كل معلمة باصطحاب براعم الصف بشكل منظم إلى مقر الرحلة وفي أثناء تجولهم في المركز بينت لهم من خلال الوقوف على بعض المنتجات ماهو الأنسب لهم والمفيد ذلك مثل الفواكة والخضروات والألبان وغيرها من الننتجات المفيدة والتي لها دور في نمو الجسم والعقل .
من جانب آخر وضحت لهم أيضا خطورة المشروبات الغازية والحلويات التي تزيد فيها نسبة الأصباغ والأضرار الناتجة عنها .
يذكر أن مثل هذه البرامج التي تهدف إلى توعية النشء بالغذاء المتوازن إلى جانب ممارسة بعض العادات الصحية السليمة تعد من أهم الوسائل والسبل لغرسها فى نفوسهم .
روضة البراء النموذجية بجدة تنفذ برنامجا عن الغذاء الصحي بطريقة جاذبة
صحيفة التعليم الإلكترونية: جدة - عطية الكحيلي
أقامت روضة البراء النوذجية بجدة صباح اليوم الخميس برحلة إلى مركز هايبر بندة للتسويق الغذائي الواقع بحي السامر ذلك ضمن إحدى البرنامج التي تنفذها الروضة والذي يهدف إلى توعية الأطفال بالغذاء الصحي المناسب والمفيد .
أقامت روضة البراء النوذجية بجدة صباح اليوم الخميس برحلة إلى مركز هايبر بندة للتسويق الغذائي الواقع بحي السامر ذلك ضمن إحدى البرنامج التي تنفذها الروضة والذي يهدف إلى توعية الأطفال بالغذاء الصحي المناسب والمفيد .
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التعليقات 3
ام نوال
06/11/2015 في 11:43 ص[3] رابط التعليق
مجهود رائع ورحله تعليميه مفيده الى جانب الفرحه العظيمه التي ادخلت على نفوس الاطفال
نشكر المدرسه وادارتها ومعلمات الصفوف وكل مـ♡ـن ساهم في انجاح هذه الرحله??????
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أم رولان
06/11/2015 في 3:14 م[3] رابط التعليق
روضة نموذجية وطريقة تدريسهم قمه ف الروعه الروضه ومعلمات ع كفائه عاليه ف التعليم مثل ابله ندى الجدعاني وابله مها الغامدي وابله إيمان يستحقون كل الشكر والتقدير والاحترام والاداره المتعاونة مثل ابله ابتسام السميري ومديرة الروضة ابله دلال الزهراني
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أم توته
07/10/2017 في 1:41 م[3] رابط التعليق
عندكم دمج ؟؟
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