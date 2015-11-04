اقيم اليوم الثلاثاء الموافق 21 / 1 / 1437 مجلس الأمهات في الابتدائية الثامنة بينبع الصناعية وذلك لبيان أهمية التعاون بين المنزل و المدرسة وسعيا من الابتدائية الثامنة بينبع الصناعية لمد جسور التواصل والتعاون بين المنزل والمدرسة ومناقشة المستوى التحصيلي للطالبات, وقد حضرن الأمهات مشكورات للمجلس, وقد بدأ الحفل بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم للطالبة غادة رجب الزهراني ثم وقفه إيمانية ومحاضرة استقم للأستاذة وداد عبدالله المحمادي, تلا ذلك كلمة المرشدة الطلابية جيهان سليم المولد , ثم كلمة القائدة التربوية وفاء عطية زلباني , كلمة المنسقة الإعلامية وداد عاتق الصبحي عن أهمية التفاعل مع مواقع التواصل الإجتماعي وكلمة عن خط مساندة الطفلتلا ذلك شرح طريقة التقويم الدراسي الجديد للأستاذة ناديه سعيد العطوي والاستاذة منى عيدان الشمراني , كلمة رائدة النشاط فايزه ماطر المطيري وفي الختام اجتمعت المعلمات بالامهات .
الابتدائية الثامنة بينبع الصناعية تقيم مجلس الأمهات
لبيان أهمية التعاون بين المنزل و المدرسة
الابتدائية الثامنة بينبع الصناعية تقيم مجلس الأمهات
صحيفة التعليم الإلكترونية : معيض الربيعي :
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التعليقات 1
مرام
17/09/2017 في 1:16 م[3] رابط التعليق
هل المدرسه الثامنه تابعه ل حي الجابريه ؟؟
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