أعلنت جامعة تبوك ممثلة في عمادة القبول والتسجيل مساء اليوم الأربعاء أسماء المقبولين في كافة كلياتها في مدينة تبوك وفروعها في المحافظات للعام الجامعي 1437/1436، ومن جانبه قدَّم سعادة عميد القبول والتسجيل الدكتور سعيد الغامدي خالص تهانيه للمرشحين وترحيب الجامعة بهم في رحابها ، مؤكداً أنه يجب على كل مُرشح الدخول على البوابة الالكترونية- نتائج قبول – لطباعة استمارة الترشيح واستمارة تسليم المستندات تمهيداً لإرسالها مع بقية الوثائق المطلوبة والمنصوص عليها في نشرة القبول لهذا العام عن طريق أحد مراكز البريد الممتاز خلال الفترة من ٦-١٤ / ١٠ / ١٤٣٦هـ ، ويمكن أن يطلع المرشح على نتيجته من خلال الرابط التالي :
http://edugate.ut.edu.sa/ut/ui/guest/admission_Result/index/admissionResultIndex.faces
جامعة تبوك تعلن أسماء المقبولين للعام الجامعي 1437/1436
جامعة تبوك تعلن أسماء المقبولين للعام الجامعي 1437/1436
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
أعلنت جامعة تبوك ممثلة في عمادة القبول والتسجيل مساء اليوم الأربعاء أسماء المقبولين في كافة كلياتها في مدينة تبوك وفروعها في المحافظات للعام الجامعي 1437/1436، ومن جانبه قدَّم سعادة عميد القبول والتسجيل الدكتور سعيد الغامدي خالص تهانيه للمرشحين وترحيب الجامعة بهم في رحابها ، مؤكداً أنه يجب على كل مُرشح الدخول على البوابة الالكترونية- نتائج قبول – لطباعة استمارة الترشيح واستمارة تسليم المستندات تمهيداً لإرسالها مع بقية الوثائق المطلوبة والمنصوص عليها في نشرة القبول لهذا العام عن طريق أحد مراكز البريد الممتاز خلال الفترة من ٦-١٤ / ١٠ / ١٤٣٦هـ ، ويمكن أن يطلع المرشح على نتيجته من خلال الرابط التالي :
أعلنت جامعة تبوك ممثلة في عمادة القبول والتسجيل مساء اليوم الأربعاء أسماء المقبولين في كافة كلياتها في مدينة تبوك وفروعها في المحافظات للعام الجامعي 1437/1436، ومن جانبه قدَّم سعادة عميد القبول والتسجيل الدكتور سعيد الغامدي خالص تهانيه للمرشحين وترحيب الجامعة بهم في رحابها ، مؤكداً أنه يجب على كل مُرشح الدخول على البوابة الالكترونية- نتائج قبول – لطباعة استمارة الترشيح واستمارة تسليم المستندات تمهيداً لإرسالها مع بقية الوثائق المطلوبة والمنصوص عليها في نشرة القبول لهذا العام عن طريق أحد مراكز البريد الممتاز خلال الفترة من ٦-١٤ / ١٠ / ١٤٣٦هـ ، ويمكن أن يطلع المرشح على نتيجته من خلال الرابط التالي :
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التعليقات 1
Ahmed Abdi Ali
17/10/2017 في 2:07 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معكم
طالب من جيبوتي واسمي أحمد عبد علي
Ahmed Abdi Ali
وقدمت طلب القبول جامعة تبوك من قبل
وحتى الآن لم اجد الجواب
وهل تساعدني من ذلك.
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