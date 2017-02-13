أفتتح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم الشرقية أحمد الفريدان صباح اليوم الأثنين ، البرنامج التدريبي ميسر فطن ( وطني انتمائي ) للمرشدين والمعلمين الذين يمثلون مدارس تعليم الشرقية بقطاعاتها والبالغ عددهم 25معلما ، وذلك بمدرسة أبي عبيدة بن الجراح المتوسطة بالدمام والذي يمتد ليومين ، وبحضور الشرف المنسق لبرنامج فطن بتعليم الشرقية عبدالله السعيد ، حيث يهدف البرنامج الوطني إلى وقاية المجتمع من المهددات الأمنية والاجتماعية والثقافية والصحية والاقتصادية.
وأوضح مدير وحدة الخدمات الإرشادية بتعليم الشرقية عبدالمحسن الملحم ، بأنه تم التطرق مع المتدربين إلى ماهية الفكر الضال أسبابة ومراحل تطوره في الفرد والسمات الناتجة عنه، كذلك تم مناقشة مفهوم الذات والوقاية من الفكر الضال وتأثير الذات بالفكر الضال وطرق التعامل ذلك ، وتم بعد ذلك استعراض المواقف الحياتية التي يتعرض لها الطلاب وكيفية التعامل معها .
وأضاف ، تم تسليط الضوء من خلال البرنامج على الأزمات الثلاث التي تؤدي إلى الانحراف الفكري وهي : أزمة الانتماء أزمة الهوية، وأزمة الثقة . ومناقشة النتائج المترتبة على تلك الأزمات.و من أبرز المحاور التي تمت مناقشتها، الايحاء و شدة تأثر المراهق به و انعكاس ذلك على المكونات الأساسية للشخصية الإنسانية والتي تبدأ بالفكر فالمشاعر ثم حديث النفس وصولاً للسلوك .
يذكر بأنه تم تكريم المرشد الطلابي بمدرسة أبي عبيدة بن الجراح يوسف الحزامي من قبل مدير إدارة التوجيه والإرشاد لما بذله من تنسيق وجهد لإقامة البرنامج ، كذلك تم تكريم إدارة مدرسة أبي عبيدة بن الجراح على الاستضافة ، وقدم كذلك الشكر للمرشد الطلابي عادل العوام على تعاونه لإنجاح البرنامج التدريبي .
التعليقات 1
محمد الفقي
14/02/2017 في 11:03 ص[3] رابط التعليق
أحسنتم وموفقين بإذن الله دائما
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