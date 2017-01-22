وجه وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى الإدارات التعليمية بمختلف مناطق المملكة للإستفادة من تطبيق ( مصحف عين التعليمي) وقال وزير التعليم في تعميم صدر للإدارات التعليمية إن تعليم القرآن الكريم تلاوة و حفظ و فهما و تدبرا من قبل الطلاب في مختلف المراحل الدراسية هو أحد أهم أهداف وزارة التعليم وقال الدكتور العيسى حرصا على توفر المقرر الدراسي لمادة القرآن الكريم حفظ و تلاوة بين أيدي أبنائنا الطلاب قامت شركة تطوير للخدمات التعليميه بتطوير تطبيق ( مصحف عين التعليمي) المتوفر على كافة متاجر الهواتف الذكية ، وأكد وزير التعليم أن هذا التطبيق سيسهم في دعم تعلم القرآن الكريم و تدبر آياته و تفسيره . وطالب الدكتور العيسى الإدارات التعليمية بحث الطلاب والمعلمين
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متحدث التعليم : التعامل مع الحالات التي تكون فيها المعلمة أو المعلم طرفا رئيسا تلقى عناية خاصة من معالي الوزير
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وزير التعليم يوجه بالاستفادة من تطبيق المصحف التعليمي في المدارس
وزير التعليم يوجه بالاستفادة من تطبيق المصحف التعليمي في المدارس
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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