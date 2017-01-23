وجه وزير التعليم الدكتور محمد بن أحمد العيسى بإيقاف قبول الطلاب السوريين واليمنيين القادمين بتأشيرة زيارة ، وبين الدكتور العيسى في تعميم صدر لكافة الإدارات التعليمية بمختلف مناطق المملكة أنه يتم الاكتفاء بالملتحقين من الطلاب السوريين واليمنيين في الوقت الراهن ، وشدد وزير التعليم على إيقاف العمل بالتعميمين الوزارتين والمتضمنين قبول الطلاب السوريين القادمين للمملكة بتأشيرة زيارة برقم 332005774 وتاريخ 1433/12/18 وتعميم قبول الطلاب واليمنيين برقم 362050928 وتاريخ 1436/11/24
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وزير التعليم يوجه بإيقاف قبول الطلاب السوريين واليمنيين القادمين بتأشيرة زيارة
وزير التعليم يوجه بإيقاف قبول الطلاب السوريين واليمنيين القادمين بتأشيرة زيارة
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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