أعلنت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، فتح باب الترشيح لإيفاد المعلمين والمشرفين التربويين للعمل بالخارج لعام 1438 / 1439، وتصدّرت دولة البحرين الشقيقة كأكثر الدول التي يتوافر بها شواغر للمعلمين في تخصّصات عدة.
وأوضحت الوزارة أن الاختيار سيكون وفق الاحتياج والتخصّصات المطلوبة للتدريس في الخارج للعام الدراسي المقبل، مع التأكيد على أن يكون جميع المعلمين المرشحين من المميزين علماً وفكراً وتوجّهاً وخُلقاً، ليكونوا خير سفراء للمملكة في الدول التي يعملون بها.
وأكّدت أن “ضوابط ترشيح المعلمين للتدريس في الخارج تضمنت أن يكون المرشح من شاغلي الوظائف التعليمية من السعوديين المميزين، وأمضى ستة أعوام في الخدمة التعليمية دون سنة التقدُّم للإيفاد، ولا يقل المؤهل التعليمي عن شهادة البكالوريوس، أو ما يعادلها في مادة التخصُّص، إضافة إلى اجتيازه الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية