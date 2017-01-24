قامت مديرة مكتب وفاء الأستاذة فاطمة الصويغ بزيارة اليوم الاثنين الموافق 25 / 4 / 1438 هـ ذوي الفقيد فهد الدوسري وهو احد منسوبي التعليم الذي وفاته المنية الأسبوع الماضي ، بتعزيتهم ومواساتهم ونقل تعازي مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبد الجبار ومساعديه ومنسوبي ومنسوبات الإدارة في لمسة وفاء ومواساة لذوي الفقيد من إدارة تعليم الخرج ومنسوبيها.
ونشير إلى أنه تم افتتاح مكتب وفاء لرعاية الطلاب والطالبات من أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين بإدارة التعليم بمحافظة الخرج مطلع هذا الشهر
حيث يقدم المكتب للطلاب والطالبات الرعاية النفسية والصحية والاجتماعية والتعليمية والتخفيف من الآثار النفسية التي خلفها فقدانهم لعائلهم ، من خلال الشراكات الداخلية المتمثله باقسام إدارة التعليم وايضاً بدعم من الشراكات الخارجية والتي سيعلن عنها مستقبلاً ، وقد تم حصر أولي للفئات المستفيدة في المحافظة بنين وبنات من أبناء شهداء الواجب وأبناءمنسوبي التعليم المتوفين عن طريق تفويض قادة وقائدات المدارس. في ذلك
وفي لمسة وفاء لأبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين ، فقد تبنت وزارة التعليم العمل على رعاية أبناءهم وبناتهم نفسيا و اجتماعيا وتعليميا وصحيا والتخفيف من الآثار النفسية التي يخلفها فقدهم لعائلهم. فقد صدر قرار معالي وزير التعليم رقم (287727) وتاريخ 1437/11/13 المتضمن تأسيس مكتب “وفاء” لرعاية الطلاب والطالبات أبناء وبنات شهداء الواجب ، ومنسوبي التعليم المتوفين وربطه تنظيميا لمدير عام مركز المبادرات النوعية وإنشاء فروع له في إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات .
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بزيارة لذوي الفقيد فهد الدوسري
مكتب وفاء يمارس أعماله في تعليم الخرج
صحيفة التعليم الإلكترونية : الخرج :
قامت مديرة مكتب وفاء الأستاذة فاطمة الصويغ بزيارة اليوم الاثنين الموافق 25 / 4 / 1438 هـ ذوي الفقيد فهد الدوسري وهو احد منسوبي التعليم الذي وفاته المنية الأسبوع الماضي ، بتعزيتهم ومواساتهم ونقل تعازي مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبد الجبار ومساعديه ومنسوبي ومنسوبات الإدارة في لمسة وفاء ومواساة لذوي الفقيد من إدارة تعليم الخرج ومنسوبيها.
قامت مديرة مكتب وفاء الأستاذة فاطمة الصويغ بزيارة اليوم الاثنين الموافق 25 / 4 / 1438 هـ ذوي الفقيد فهد الدوسري وهو احد منسوبي التعليم الذي وفاته المنية الأسبوع الماضي ، بتعزيتهم ومواساتهم ونقل تعازي مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبد الجبار ومساعديه ومنسوبي ومنسوبات الإدارة في لمسة وفاء ومواساة لذوي الفقيد من إدارة تعليم الخرج ومنسوبيها.
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