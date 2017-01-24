دشن مساعد المدير العام للشؤون المدرسية بالادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف الأستاذ محمد بن عامر النفيعي العيادة المدرسية بمدرسة حليمة السعدية باسكان الحرس الوطني بحضور العميد ركن سعد بن مصلح الحارثي قائد لواء الخليفه عمربن الخطاب للامن الخاص ومساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة الدكتور عبدالرحمن الزهراني ومدير إدارة الصحة المدرسية ومدير إدارة خدمات الطلاب ومدير إدارة التجهيزات المدرسية وعدد من منسوبي الحرس الوطني بالمحافظة.
وأشار مدير إدارة الإعلام التربوي الإستاذ عبدالله الزهراني إلى أن جولة المساعد شملت التدشين
وتجهيزات العيادة المدرسية وسجل الحالات الاسعافية والذي اتضح من خلاله دور العيادة في خدمة طالبات ومنسوبات المدرسة وزيارة المعرض الصحي الذي يحتوي على عدد من الأركان وما تحوية من جوانب التعزيز في المدرسة ومنها
( صحتي في غذائي ، صحة الفم والأسنان ، الحليب والتمر ، المناسبات والأيام الصحية العالمية … ) إضافة إلى زيارة بعض مرافق المدرسة كقاعة مصادر التعلم وغرفة التدبير المنزلي وفي نهاية البرنامج كرم النفيعي المشاركين وأشاد بجهود قائدة المدرسة الأستاذة حصه الشهري والمرشدة الصحية فاطمه الغامدي وجميع منسوبات المدرسة
الجدير بالذكر أن المدرسة معززة للصحة وحاصلة على الوسام الذهبي في البرنامج .