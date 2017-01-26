أشادت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ببرنامج “المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع” والذي دشنه معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار بثانوية النهروان و ترعاه شركة جبل عمر بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة، وقد حضر التدشين مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الدكتور طلال الحربي والأستاذ عبدالعزيز السبيعي رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر والمهندس رائد سمرقندي مدير عام السلامة والخدمات الاجتماعية بأمانة العاصمة المقدسة وعدد من المسؤولين .
حيث قامت شركة جبل عمر بمبادرة صيانة ثانوية النهروان بتعليم مكة ، وذلك ضمن برامج”المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع” التي تدعمها أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع القطاع الخاص ، وفي إطار المبادرة التي أطلقها مؤخراً صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، لمشروع “كيف نكون قدوة”، والتي تندرج تحت إستراتيجية المنطقة في جانب بناء الإنسان .
وأبان الدكتور أسامة البار بأن المبادرة التي قدمتها شركة جبل عمر تعد عملية تكاملية لخدمة المواطن مع كافة الجهات، مؤكداً بأنه يجب على جميع الشركات أن تحذو حذوها في ترسيخ مفهوم “المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع” وبلورة معاني الانتماء والولاء لأرض هذا الوطن وأبنائه وتقديم هذه الخدمات من خلال الرفع من مستوى هذه الصروح العلمية أو المرافق العامة وضمن المسؤلية الاجتماعية تجاه هذه المدينة المقدسة التي نتشرف جميعاً بخدمتها .
من جهته أشاد الدكتور طلال الحربي بالفكرة التي تبنتها شركة جبل عمر، لافتاً إلى أنها فكرة رائدة وترتكز على مرتكزات شرعية ووطنية ، وتعكس مدى الحرص على المشاركة المجتعية والمساهمة في تطوير المرافق ، خاصة وأنها تندرج تحت مظلة مشروع ” كيف نكون قدوة ” وهي نابعة من ديننا الإسلامي الذي يحثنا على أن نكون قدوة حسنة في كل مواقعنا ، وتنطلق من أخلاقيات ومباديء الدين الحنيف التي تحثنا على الأخلاق الفاضلة.
فيما أعرب عبدالعزيز السبيعي عن سعادته الغامرة بالمشاركة في هذا البرنامج ، مؤكدا بأن الشركة لن تتوانى عن أداء واجبها ومسؤليتها بالمشاركة الاجتماعية لكل ما يساهم في تطوير هذه المدينة المقدسة .