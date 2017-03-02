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اكملت الادارة العامة للتعليم بجدة استعداداتها لاستضافة أكثر من 20 إدارة تعليمية للمنافسة في فعاليات مسابقة (صناع الأعمال) التي تنطلق يوم الاحد المقبل بمشاركة ب39 عملا رياديا طلابيا.
وعقدت اللجان العاملة في المسابقة التي شكلها تعليم جدة خلال الفترة الماضية والبالغة 7 لجان العديد من الاجتماعات والتحضيرات لمناقشة آلية العمل بمتابعة واشراف من المدير العام للتعليم بجدة عبدالله الثقفي الذي وجه بتسخير جميع الامكانات لنجاح المسابقة ومواصلة التميز لتعليم جدة من خلال استضافته لعدد من الملتقيات والمسابقات العلمية. خلال الفترة القادمة .
الجدير بالذكر أن مشروع مسابقة صناع الأعمال هو إحدى مبادرات وزارة التعليم التي تم أطلاقها بالشراكة مع المؤسسات المجتمعية بهدف إكساب الطالب مهارات سوق العمل وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال بالإضافة إلى التحفيز على العمل الحر في المجتمع وتتضمن فكرة المشروع الاعتماد التدريب والتواصل مع أصحاب الأفكار الإبداعية من المبادرين والمبادرات .
التعليقات 1
Bablofil
03/03/2017 في 12:31 ص[3] رابط التعليق
Thanks, great article.
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