وقع مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي
عدداً من مذكرات التفاهم التي تهدف إلى تحقيق الشراكة بين مكتب التعليم الأهلي وشركات القطاع الخاص لتسهيل عملية إنشاء وتطوير المباني التعليمية، يوم الثلاثاء 26/ 4/ 1438هـ بمكتب التعليم الأهلي بالعزيزية، وذلك بحضور مدير مكتب التعليم الأهلي بإدارة تعليم مكة الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني، وممثلي الشركات المعنية بهذه الشراكات التعليمية.
يأتي توقيع هذه المذكرات تنفيذاً لتوجيهات وزارة التعليم القاضية بالتخلص من المدارس الأهلية القائمة على مباني مستأجرة، وتطبيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ ومشروع التحول الوطني ٢٠٢٠ الداعية إلى رفع كفاءة التعليم الأهلي بما يحقق زيادة التوسع والنمو في هذا القطاع.
حيث تم توقيع مذاكرات التفاهم مع كل من ممثل شركة رواد الخليج الدكتور خالد بن سليمان السحيم نائب رئيس شركة الخليج للتدريب والتعليم، وممثل شركة التعليم النوعي الدكتور محمد السريحي الرئيس التنفيذي، وممثل ومالك مدارس مدينة المعرفة البروفيسور محمد بن جميل بن علي خياط.
ويترتب على هذه الاتفاقيات التعاون بين القطاعات المختلفة لإنشاء عدد من المباني المدرسية عالية الجودة، والبحث عن أفضل الفرص والحلول الاستثمارية للرفع من كفاءة المباني التعليمية بأفضل جودة وأقل تكلفة.
يُذكر أن مثل هذه الشراكات والاتفاقيات ستسهم في زيادة الاستثمار في التعليم الأهلي والأجنبي مما يساهم في دفع عجلة التنمية والاقتصاد في المملكة العربية السعودية.