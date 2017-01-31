كشف وكيل وزارة التعليم للمباني المدرسية المهندس يوسف البراك، تجهيز أكثر من 100 فرصة استثمارية في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية سيتم الإعلان عنها قريبا لمستثمرين من القطاع الخاص كباكورة للمشاريع المعتمدة ضمن برنامج رؤية وزارة التعليم 2030 لتفعيل مشاركة القطاع في التعليم، وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية التي سيتم الكشف عنها تشمل مباني تعليمية جاهزة للتشغيل وأراضي مخصصة لبناء المشاريع المدرسية والتعليمية.
وأكد المهندس “البراك” أن الدعم الكبير من الدولة لقطاع التعليم المتمثل في صرف مبالغ كبيرة من مستحقات المقاولين ساهم بشكل كبير في معالجة المشاريع المتعثرة، وتم تسلم 650 مبنى مدرسيا خلال مدة قصيرة كما سحبت الوزارة عددا من المشاريع من مقاولين وسلمتها لشركة تطوير للمباني لمعالجتها، وأضاف أن التعثر كان بسبب مشكلات اقتصادية واجهت المقاولين أو وفاة أصحاب الشركات المنفذة للمشاريع، كما تم سحب جميع المشاريع المدرسية من الشركة الصينية المتعثرة وسلمت لشركة تطوير لاستكمالها، وفقًا لـ”عكاظ”.
واختتم “البراك” أن لدى وزارة التعليم أكثر من 1800 مبنى مدرسي تحت الإنشاء، مؤكدا أنها ستغطي نسبة كبيرة من المباني المستأجرة
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“التعليم”: 100 فرصة استثمارية تعليمية للقطاع الخاص
صحيفة التعليم الإلكترونية: عبدالرحمن الزهراني- الرياض.
كشف وكيل وزارة التعليم للمباني المدرسية المهندس يوسف البراك، تجهيز أكثر من 100 فرصة استثمارية في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية سيتم الإعلان عنها قريبا لمستثمرين من القطاع الخاص كباكورة للمشاريع المعتمدة ضمن برنامج رؤية وزارة التعليم 2030 لتفعيل مشاركة القطاع في التعليم، وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية التي سيتم الكشف عنها تشمل مباني تعليمية جاهزة للتشغيل وأراضي مخصصة لبناء المشاريع المدرسية والتعليمية.
كشف وكيل وزارة التعليم للمباني المدرسية المهندس يوسف البراك، تجهيز أكثر من 100 فرصة استثمارية في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية سيتم الإعلان عنها قريبا لمستثمرين من القطاع الخاص كباكورة للمشاريع المعتمدة ضمن برنامج رؤية وزارة التعليم 2030 لتفعيل مشاركة القطاع في التعليم، وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية التي سيتم الكشف عنها تشمل مباني تعليمية جاهزة للتشغيل وأراضي مخصصة لبناء المشاريع المدرسية والتعليمية.
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