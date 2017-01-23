اعتمدت وزارة التعليم تكوين لجنة لبناء مؤشرات أداء المعلمين وتتولى اللجنة وضع الإطار العام والتفصيلي لمؤشرات أداء المعلمين بشكل عام لكل تخصص تدريسي بشكل خاص وبما يتوافق مع رؤية المملكة المستقبلية 2030 وحددت الوزارة نهاية أعمال اللجنة بنهاية الأسبوع الثامن من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام ويأتي ذلك انطلاقا من توجهات وزارة التعليم نحو رفع عمليات التعليم والتعلم في المدارس واستكمال لمنظومة قيادة الأداء الإشرافي والمدرسي بتجويد عمل المعلم بما يحقق الارتقاء بعمله بشكل فعال وتتكون لجنة بناء مؤشرات أداء المعلم والتي يترأسها غازي بن بهاج القثامي، وعضوية كل من: محمد بن عبدالرحمن المشعف، وعايض بن علي الشمراني، وحسن بن أحمد مصلوف، وطارق بن عويض السواط، وخالد بن فهد البراك، وعبدالله بن محمد الغامدي، وعبدالرحمن بن صالح الفريح، وسلطان بن غصاب المطيري، ولطفي بن صالح المرضي محكما.
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متحدث التعليم : التعامل مع الحالات التي تكون فيها المعلمة أو المعلم طرفا رئيسا تلقى عناية خاصة من معالي الوزير
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التعليم: تعلن تكوين لجنة لبناء مؤشرات أداء المعلمين
التعليم: تعلن تكوين لجنة لبناء مؤشرات أداء المعلمين
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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