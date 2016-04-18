استراتيجيات التعلم النشط جاهزة ومفرغة المحتوى قابلة للكتابة عليها وطباعتها
20 استراتيجية من استراتيجيات التعلم النشط جاهزة ومفرغة المحتوى قابلة للكتابة عليها وطباعتها
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التعليقات 5
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kadija
31/10/2016 في 7:20 م[3] رابط التعليق
شكرا
(0)
(1)
س
10/01/2017 في 2:46 ص[3] رابط التعليق
جزاك الله خيرا
(0)
(0)
عزة الزهراني
12/02/2017 في 8:25 م[3] رابط التعليق
لوسمحت مو راضي تفتح معايه الاستراتجيات التعلم النشط
(0)
(0)
aw
12/02/2017 في 8:35 م[3] رابط التعليق
شكرااااااااااااااااااااااا
(0)
(0)
السيد مرشدي
17/02/2017 في 6:16 ص[3] رابط التعليق
جزيت خيرا
(0)
(0)