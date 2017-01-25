أنجزت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة نشاط الطالبات بقيادة مديرة إدارة نشاط الطالبات جميلة القليطي وبمتابعة و تنفيذ مشرفات نشاط الطالبات العديد من المنجزات التي حصدت خلالها الجوائز في المجال العلمي، الثقافي، الاجتماعي والفني و المهني .
حيث أبانت مديرة الإدارة بأن خطة النشاط الطلابي بالإدارة تأتي مترجمة لسياسة التعليم في المملكة ، موضحة أنها تميزت بمشاريع رائعة لاقت إقبال كبير من الطالبات نظراً لملامستها لاحتياجاتهن و تحقيقها لرغباتهن لافتة لتنوع و شمولية النشاط الطلابي و كونه منوعاً وجاذباً للفئة المستفيدة و تقديمه علاجاً للعديد من القضايا الأخلاقية و التربوية عبر مناشط متعددة تهدف إلى ترغيب الطالبات بالمدرسة ، مشيرة إلى أن الإدارة نفذت في منتصف العام أكثر من ١٥ مشروعا وزاريا حققت من خلالها الطالبات المشاركات العديد من الإنجازات في كثير من المجالات و حصلن على مراكز متقدمة على مستوى العالم في الأولمبياد الدولي للرياضيات المستوى الرابع الميدالية الفضية و إضافة إلى حصول ٣ مدارس على شارة على صفحتها من وكالة ناسا الفضية في برنامج جلوب البيئي ( مسابقة تحدي جودة البيانات ) و كما حصلن على ٣ أوسمة في الربع الرابع السنوي ببرنامج جلوب البيئي في الغلاف الجوي و نظام الماء و غلاف الماء و تأهل ٨ طالبات لحضور ملتقى الشتاء للاولمبياد الدولي للعلوم والرياضيات و فوز طالبة في الأولمبياد الدولي للفيزياء،وكذلك حصدن مراكز متقدمة على المستوى الوطني في الحوار الطلابي بمسارية اللغة العربية و الانجليزية و المؤتمر العلمي بقيادة الطلبة لجميع المراحل التعليمية. موضحة أن طالبات النشاط مثلن إدارة تعليم مكة في عدد من المسابقات الوطنية فحصدن المركز الأول الميدالية الذهبية في مشروع المهارات الأدبية (فرع الشعر)و المركز الثاني الميدالية الفضية( فرع القصة القصيرة ) والمركز الرابع الميدالية الذهبية في المسرح الذهبي . كما حصلت الإدارة على المركز الثاني الميدالية البرونزية في مسابقة الخط العربي مسار ( عملي) مؤكدة على أن إدارة نشاط الطالبات تسعى جاهدة لتحقيق الرؤى و التطلعات التي يطمح لها تعليم مكة
الجدير بالذكر أن تعليم مكة جنى ثمار الاستعداد المبكر و اعداد الدورات التدريبية و ورش العمل إذ حققت الإدارة العديد من الإنجازات على المستوى الدولي،و الوطني والمحلي . فقد نفذت في المجال العلمي مشروع (الروبوت) و دورات جلوب البيئي، و أولمبياد العلوم و الرياضيات ،و مؤتمر البحث العلمي و القدرات.
أما ما يخص المجال الثقافي نفذت الإدارة دورات في الحوار الطلابي، و دورات في المهارات الإدبية في فرع ( الشعر العربي و الالقاء و الارتجال و القصة القصيرة )،و دورات تدريبية في المسرح المدرسي.
كما تم من خلال المجال الاجتماعي الاحتفاء باليوم الوطني و تفعيل برنامج العمل التطوعي و المبادرات ( كمبادرة يد واحدة بالعطاء ) و( إصدار العدد الأول من مجلة المبادرات التطوعية لموسم حج ١٤٣٨) ، و المشاركة بست فرق تطوعية في المجال العلمي و الصحي في الملتقى التطوعي المقام بالغرفة التجارية تحت عنوان ( صحتك تهمنا) و كذلك برنامج مبادرتي الوطنية ، بالاضافة لإقامة دورات مهارات سوق العمل و صناعة الأعمال و مشروع تمكين مهارات الحياة ( دورة التواصل عبر الاعلام الجديد).
أما على صعيد المجالين الفني و المهني فقد تم عمل ورش تدريبية في الخط العربي و الزخرفة الإسلامية و الرسم و التصوير التشكيلي و التصميم الفني و إقامة المعرض الوطني لصناع الأعمال و يوم المهنة العالمي للمشاريع الوزارية، بالاضافة الى معرض (جماليات الخط العربي)للاحتفاء باللغة العربية، حيث بلغ عدد البرامج التدريبية ٣٣ ،والورش التربوية ٢٠ ورشة ،واللقاءات التربوية ١١ لقاء و التصفيات للمسابقات الوزارية ٢٣ تصفية ، و العدد الاجمالي للمستفيدات من هذه المشاريع و البرامج ٤٥١٢ من مختلف الفئات ( طالبة ، معلمة و مشرفة) و كما تم عقد العديد من الاجتماعات و تنفيذ العديد من البرامج و المناسبات منها حفل الاحتفاء باليوم الوطني ٨٦ بعنوان (رؤية وطن) ، و حفل الاحتفاء باللغة العربية في يومها العالمي ، و حفل تكريم المشاركات في المشاريع الوزارية على المستوى المحلي و الوطني و العالمي.
و أما من باب عقد الشراكات المجتمعية تمت المشاركة
مع الحارة المكية لعرض مهن الطالبات (تجربة لإدخالهن سوق العمل) ،و تفعيل دور أندية الحي في التدريب على بعض المشاريع الوزارية مثل الرسم الفني وفطن ،والشراكة مع بعض الإدارات في إقامة الدورات التدريبية بها بالإضافة إلى المساهمة في استقبال الوفود التعليمية النسائية من مناطق المملكة .