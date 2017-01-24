نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بإدارة الموهوبات خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1437- 1438هـ أكثر من 62 منجزا متمثلا في برامج وزارية ومبادرات منوعة وهادفة تخدم أكثر من 2692 طالبة موهوبة، بقيادة مديرة إدارة الموهوبات4 د. ليلى سعد الصاعدي وبمشاركة المشرفات وتنظيم المساعد الإداري .
وقد هدفت البرامج إلى تحسين الأداء، وتطوير العمل الإداري وقد كان أهمها: الاستعدادات المنفذة للعام الدراسي الحالي و إعداد الخطط ومنها: تنفيذ اللقاء الاستطلاعي العام لأكثر من 400 منسقة موهوبات ، وكذلك اللقاء الاستطلاعي الخاص لأكثر من 30 منسقة في الجموم ، وكما نُفذت حلقة تنشيطية لأكثر من 17 منسقة من المدارس التابعة لمكتب الشرق .
وقد أبانت مديرة إدارة الموهوبات د. ليلى الصاعدي بأن الإدارة حققت إنجازات عالية في المشاريع الوزارية حيث حصلت على أعلى نسبة تسجيل للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2017) على مستوى إدارات تعليم المملكة – بنات ــ والبالغ عددهن 1965طالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية ، وقد تم تدريب 12 مشرفة ومعلمة على التخطيط الاستراتيجي للمشروع العلمي من قبل موهبة ، وأيضاً تم تدريب الطالبات المسجلات في مدارسهن في الفترة الصباحية وفي أندية الحي في الفترة المسائية ، والجدير بالذكر قد بلغ عدد المشاريع العلمية المشاركة من مكة المكرمة ( 304 ) مشروع على مستوى المملكة ، هذا وتم فرز المشاريع المشاركة من قبل المدربات ،وذلك تمهيداً للتحكيم الإلكتروني ، وتكريم المدارس المتميزة في مرحلة التسجيل .
وأوضحت الصاعدي بأنهُ تم عقد لقاءات تعريفية بالمشروع الوطني للتعرف على الموهوبين للمنسقات ، كما تم الانتهاء من الترشيح في بوابة موهبة وبلغ عدد المرشحات 2826 طالبة ، وعدد المرشحات في مركز قياس 2232 طالبة من الصفوف المستهدفة وهي ثالث وسادس ابتدائي وثالث متوسط ، كما تم تهيئة ثلاث مراكز لتطبيق مقياس موهبة وهي الابتدائية 49، 126، 130 والتي تستوعب 2520طالبة ، مع إعداد المحتوى العلمي للدورات التدريبية على أمثلة مقياس موهبة .كما اهتمت إدارة الموهوبات بافتتاح سبعة فصول للموهوبات في الثانويات (16، 30 ،45، والأولى ببحرة المجاهدين ،والمتوسطة 56 ، والابتدائية الأولى ببحرة) ليصل عدد فصول الموهوبات في مكة المكرمة إلى 25 فصل بواقع 16 مدرسة ، وبلغ عدد طالباتها 652 طالبة .
وقد تم تطبيق مقياس القدرات العقلية على المضافات لفصول الموهوبات لإستكمال العدد المطلوب لكل فصل والبالغ عددهن 213 طالبة وإعداد الدليل الإجرائي للعمليات ،ونماذج العمليات وكذلك الدليل التنظيمي لإدارة الموهوبات من قبل مشرفات الإدارة .
وعلى صعيد المبادرات كان لإدارة الموهوبات نصيب فقد نُفذت برامج (قافلة الإبداع ، وسأكون) مع إصدار كتيب لكلٍ منهما و تهدفان إلى تجويد المخرجات التعليمية ، وتتضمن مبادرة قافلة الإبداع ثلاثة برامج (القيادة نحو الريادة ، الروبوت ، STEAM) من إعداد مشرفات الإدارة أمل الرميح ، خديجة الغامدي ، الهام تمار ، وقدم من قبل فريق مشرفات الإدارة لطالبات مدرسة وفصول الموهوبات ، وفيما يخص مبادرة سأكون تضمنت ثلاثة برامج (الباحث الماهر ، تثقيف الرفقاء ، البرنامج الإرشادي ) من إعداد المشرفات مهدية فلمبان ، نادية بندقجي ، ثريا مؤذن ، منال مطر ، وقدم من قبل منسقات الموهوبات لجماعة الموهوبات في جميع مراحل التعليم العام.
وكما عقد لقاء بعنوان (قصة نجاح) لمديرات الإدارات المعنية بتسهيل إجراءات فصول الموهوبات ، ومديرات المكاتب ، وقائدات مدارس فصول الموهوبات بحضور مساعدة الشؤون التعليمية أ/ أمنة الغامدي . وتم خلاله عرض 9 أوراق عمل ، قُدمت من قبل قائدات المدارس عن تجاربهن مع فصول الموهوبات ، وأثرها الإيجابي في الميدان ، وأهم الصعوبات التي واجهتهن ، وبلغ عدد الحاضرات 33مديرة وقائدة ، وتم تنفيذ ورشة لمشرفات الإدارة عن الجودة بعنوان :(التدقيق الداخلي والإجراءات التصحيحية ) .
وتم تنفيذ ورشة لمشرفات الإدارة عن الجودة بعنوان (التدقيق الداخلي والإجراءات التصحيحية) وقامت إدارة الموهوبات بتأهيل 4 مشرفات مستجدات بالإدارة ، كما تمت متابعة منسوبات مدرسة الموهوبات البالغ عددهن 23 معلمة وإدارية ، و154 طالبة ، والدروس الإثرائية المنفذة لهن تلاها إجراء اختبار تشخيصي للطالبات في المادة الإثرائية، و تدريب 34 معلمة من معلمات مدرسة وفصول الموهوبات على البرنامج التأسيسي والمتقدم .
وقد نفذت ورش تدريبية تطويرية لطالبات مدرسة وفصول الموهوبات وهي القيادة فن وتخطيط ، كيف أصنع مستقبلي بنجاح ، طور مهاراتك في اللغة الإنجليزية ، هرم بلوم والفكرة اللامعة ، هل جربت التفكير الجانبي ، الأنفوجرافيك ، Tiny Tap ، لوني حياتك ، أساسيات الرسم الهندسي ، تقدير الذات ، الورقة الواحدة ، الألوان الأربعة للتواصل ، مفاتيح التميز ، بوصلة التفكير ، أفكارك تقودك إلى النجاح ، أنا متميزة بتفكيري ، القيادة نحو الريادة ، STEAM ) والتي استفادت منها 1347 طالبة
وعلى صعيد المشاركات الخارجية شاركت مديرة إدارة الموهوبات في اللقاء المتماثل لمديري إدارات ورؤساء أقسام الموهوبين والموهوبات ،والمقام في عسير تحت شعار (الموهوبون لغدٍ أفضل) ، وأيضا تمت المشاركة في لقاء منجزات الربع الأول للإدارات التابعة للشؤون التعليمية بورقة عمل بعنوان (واقع الرعاية المقدمة للطالبات الموهوبات في مكة المكرمة) وكذلك شاركت في مرئيات نظام نور في مجال الموهوبين عبر برنامج (لقاء) على مستوى المملكة العربية السعودية بمعدل 4 لقاءات .
هذا وقد تم الانتهاء من إعداد حقائب برامج خارج الدوام (منظومة الاختراع ، مرافئ التقنية ، أسمو ، أستكشف) وفق معايير ومحكات عالية ،وتشكيل فريق العمل واشعار 500 طالبة موهوبة بمواعيد البرامج المعتزم تقديمها بداية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام .
وقد تحدثت مديرة إدارة الموهوبات لنا عن مشاركتها بمشروعين هما :(جماليات التناظر ، وألعب وتعلم مع الحاسوب ) في منصة التعليم الإلكتروني التابع للإدارة العامة للموهوبين والموهوبات بالرياض والمشاركة ببرنامج (قيادة الفكر أمن الوطن ) ضمن برنامج حصانة على مستوى المملكة كما شاركت منسقة الخطة التشغيلية بإدارة الموهوبات في عدد من الورش منها (تحديد خط الأساس للإدارات) و(صياغة رسالة الشؤون التعليمية لإدارة تعليم مكة المكرمة).
وكما نوهت مديرة إدارة الموهوبات عن مشاركة الإدارة في عدة فعاليات على مستوى إدارة تعليم مكة المكرمة منها فعاليات للاحتفاء باليوم الوطني الـ86 ، واليوم العالمي للجودة بفقرة بعنوان (كيف حققت إدارة الموهوبات في مكة المكرمة معايير التميز الإداري) ، وكذلك الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية بتدريب 4 طالبات موهوبات على تقديم فقرات الحفل . وقد شاركت قائدة الإدارة والمشرفات في متابعة الإنضباط المدرسي ،ومتابعة الاختبارات في مدارس التعليم العام ومدارس الجاليات .
وفيما يخص برنامج فطن كان لإدارة الموهوبات مشاركتها الخاصة به عن طريق التحاق ثلاث مشرفات من الإدارة بدورات برنامج فطن، ومن ثم تدريب المعلمات عليه.
هذا وقد اعربت الدكتورة ليلى الصاعدي أن الفصل القادم بإذن الله سيكون حافل بالفعاليات والمنجزات التي تخدم العملية التعليمية .